​Вооруженные силы Азербайджана нанесли 82 огневых удара по армянским позициям

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 73 раза за сутки. Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Так, армянские вооруженные подразделения подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Тапгарагоюнлу, Гюлюстан Горанбойского района, Гёйарх Тертерского района, Сарыджаллы, Джавахирли, Юсифджанлы, Нямирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли, Ашагы Вейсялли Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

Вооруженные силы Азербайджана с учетом оперативной обстановки нанесли 82 огневых удара по огневым точкам, позициям и окопам врага.