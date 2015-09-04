​Вооруженные силы Азербайджана нанесли 180 огневых ударов по армянским позициям

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения, используя крупнокалиберные пулеметы и минометы калибра 60 и 82 мм, нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 136 раз за сутки. Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

По информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Беркабер Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Гызылгаджили Газахского района, с позиций, расположенных в селе Айгепар Бердского района, - азербайджанские позиции, расположенные в селе Алибейли Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Тапгарагоюнлу, Гюлюстан Горанбойского района, Чилябурт, Гёйарх, Чайлы, Ярымджа Тертерского района, Юсифджанлы, Шураабад, Мярзили, Гарагашлы, Кянгярли, Новрузлу, Джавахирли, Сарыджалы, Шыхлар Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Ашагы Абдуррахманлы, Горган, Гараханбейли, Ашагы Вейсялли Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вооруженные силы Азербайджана с учетом оперативной обстановки нанесли 180 огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам врага.