​Вооруженные силы Азербайджана нанесли 159 огневых ударов по армянским позициям

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 109 раз за сутки. Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

По информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Паравакар, Беркабер Иджеванского района обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селах Кохнегышлаг Агстафинского района и Гызылгаджили Газахского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Тапгарагоюнлу, Гюлюстан, Талыш Горанбойского района, Чилябурт, Гёйарх, Гызылоба Тертерского района, Новрузлу, Сарыджаллы, Джавахирли, Юсифджанлы, Шыхлар, Кянгярли, Шураабад, Мярзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедлы, Ашагы Вейсялли Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

Вооруженные силы Азербайджана с учетом оперативной обстановки нанесли 159 огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам врага.