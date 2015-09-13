​Вооруженные силы Азербайджана нанесли 145 огневых ударов по вражеским позициям

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток в целом 95 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта с использованием 60-миллиметровых минометов и крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны, с позиций, расположенных в селах Барекамаван, Довех Ноемберянского района Армении, подверглись обстрелу наши позиции в селах Гаймаглы, Кемерли Газахского района.

Позиции наших Вооруженных сил также подверглись обстрелу с позиций, расположенных близ сел Талыш, Тапгарагоюнлу Геранбойского района, Чилебюрт, Гызылоба, Гейарх Тертерского района, Новрузлу, Сарыджалы, Кенгерли, Юсифджанлы, Шихлар, Мерзили, Джавахирли, Шураабад, Гарагашлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Абдуррахманлы, Ашагы Сеидахмедли, Горган Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также на безымянных высотах на территории Геранбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов Азербайджанской Республики.

Учитывая оперативную обстановку, Вооруженные силы Азербайджана нанесли 145 огневых ударов по вражеским огневым точкам, позициям и блиндажам.