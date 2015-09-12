​Вооруженные силы Азербайджана нанесли 137 огневых ударов по армянским позициям

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 70 раз за сутки.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

По информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Паравакар Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Кохнегышлаг Агстафинского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Гюлюстан Горанбойского района, Чилябюрт, Чайлы Тертерского района, Новрузлу, Сарыджалы, Кянгярли, Юсифджанлы, Шихлар, Мярзили, Джавахирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Абдуррахманлы, Горган Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Горанбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Вооруженные силы Азербайджана с учетом оперативной обстановки нанесли 137 огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам врага.