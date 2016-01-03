Вооруженные силы Азербайджана нанесли 120 огневых ударов по позициям врага

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 115 раз за сутки. Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Так, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Беркабер Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Гызылгаджили Газахского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Позиции азербайджанский войск также обстреливались с позиций, расположенных вблизи сел Талыш, Гюлюстан Геранбойского района, Гейарх, Чилябурт Тертерского района, Шихлар, Джавахирли, Сарыджалы, Кенгерли, Новрузлу, Шураабад, Юсифджанлы, Марзили, Гарагашлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, Вооруженные силы Азербайджана нанесли по огневым точкам, позициям и окопам врага 120 ударов.