​Вооруженные силы Азербайджана нанесли 114 огневых ударов по позициям врага

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 117 раз за сутки. Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Так, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Вазашен Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах Газахского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Гюлюстан Горанбойского района, Гёйарх, Чилябурт Тертерского района, Шыхлар, Новрузлу, Джавахирли, Кянгярли, Сарыджаллы, Шураабад, Юсифджанлы, Мярзили, Гарагашлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вооруженные силы Азербайджана с учетом оперативной обстановки нанесли 114 огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам врага.