Вооруженные силы Азербайджана нанесли 111 огневых ударов по позициям врага

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 101 раз за сутки. Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Так, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Довех Ноемберянского района обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Кемерли Газахского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш Горанбойского района, Чилябурт, Гызылоба, Ярымджа Тертерского района, Джавахирли, Кянгярли, Сарыджаллы, Новрузлу, Шураабад, Шыхлар, Юсифджанлы, Мярзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района,Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вооруженные силы Азербайджана с учетом оперативной обстановки нанесли 111 огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам врага.