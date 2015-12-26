​Вооруженные силы Азербайджана нанесли 110 огневых ударов по позициям врага

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения, используя крупнокалиберные пулеметы, нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 103 раза за сутки.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Так, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Беркабер Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Гызылгаджили Газахского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Гюлюстан Горанбойского района, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Шихлар, Новрузлу, Джавахирли, Кянгярли, Сарыджалы, Шураабад, Юсифджанлы, Мярзили, Гарагашлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вооруженные силы Азербайджана с учетом оперативной обстановки нанесли 110 огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам врага.