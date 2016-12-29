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    Вооруженные формирования Армении нарушили режим прекращения огня 39 раз

    Подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Алибейли и Агбулаг Товузского района

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Вооруженные формирования Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 39 раз.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    С позиций, расположенных в селе Паравакар Иджеванского района, в селах Айгепар, Мосесгех Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Кохнегышлаг и на безымянных высотах Газахского района, а также в селе Алибейли и Агбулаг Товузского района.

    Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Джевахирли, Шыхлар Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Сейидахмедли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.

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