Министр обороны Азербайджана: Война еще не закончена

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ "В настоящее время в системе здравоохранения одно из важных мест занимает военная медицина".

Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, выступая на посвященном итогам года собрании руководства военной медицинской службы Вооруженных сил.

"В наших военных госпиталях уже успешно проводятся самые сложные операции на сердце. Я испытываю чувство гордости, когда слышу об успехах наших военных врачей в развитых странах мира. Это приносит честь нашему государству, народу и Вооруженным силам".

Закир Гасанов заявил, что одним из важных факторов, представляющих особое значение в повышении профессионального уровня в военной медицине, является подготовка молодых кадров: "С этой целью нужно уделить внимание формированию начавших после окончания вузов военную службу молодых медицинских офицеров. Нужно сделать все возможное, чтобы в дальнейшем они стали профессиональными врачами. Использование опыта развитых государств также принесло бы пользу".

Сказав, что война еще не закончена, министр добавил, что впереди перед нами стоит важная задача - освобождение оккупированных азербайджанских территорий: "Глава государства также неоднократно заявлял, что Азербайджан освободит свои законные территории до последней пяди. Мы никогда не позволим армянам создать на наших территориях второе армянское государство. Эти слова демонстрируют решительную позицию Азербайджана и готовый к выполнению своего долга личный состав Вооруженных сил Азербайджана в любой момент должен быть готов к началу военных операций. Безусловно, медицинское обеспечение личного состава на поле сражения в первую очередь зависит от патриотизма служащих в этой области военных врачей. Мы должны делать все возможное, чтобы уберечь жизнь каждого бойца. Думаю, что нужно усилить материально-техническое снабжение расположенных в регионах особых медицинских таборов, обеспечить санитарные вертолеты и машины скорой помощи современным медицинским оборудованием".