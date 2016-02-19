​Военный прокурор: Аяз Муталлибов заранее знал о трагедии в Ходжалы

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ "Занимавший в то время пост президента Азербайджана Аяз Муталлибов заранее знал о Ходжалинской трагедии".

Как сообщает Report, об этом сказал на презентации книги "Геноциды 1918 годов против азербайджанского народа" военный прокурор Азербайджана Ханлар Велиев.

По его словам, после трагедии министерство внутренних дел Азербайджана заявило о гибели лишь 2 человек: "Впоследствии государству пришлось приложить немалый труд для доказательства факта гибели во время трагедии 613 человек".

Х.Велиев отметил большую роль кампании Лейлы Алиевой "Справедливость Ходжалы" в признании Ходжалинской трагедии на международном уровне.

Он заявил, что для геноцида не обязательно уничтожать расу, для этого достаточны попытки или же намерения: "На сегодняшний день пиком геноцидов является Ходжалинская трагедия".

Отвечая на вопросы журналистов, Ханлар Велиев раскрыл некоторые детали: "Тогдашняя власть Азербайджана знала об ожидающемся геноциде в Ходжалы. Чтобы знать это, не было необходимости в особых сведениях. Процессы начались еще в ноябре 1991 года и интенсивно продолжались. События происходили в различных селах Карабаха. Хотя их масштабы в значительной степени уступали Ходжалинской трагедии, все же погибали десятки людей, сотни получали ранения. 16-17 февраля в Карабаглы были убиты 67 человек. Через неделю произошел Ходжалинский геноцид. Вам известно, что в то время население Ходжалы составляло около 7 тыс. человек. Однако, в момент трагедии там не было столько людей. Чтобы понять причину, не обязательно быть ученым. Безусловно, власти Азербайджана были осведомлены, однако не приняли никаких мер для пресечения этого. Кроме того, после геноцида можно было хотя бы организовать вывоз людей с территории".