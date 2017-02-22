Военный прокурор Азербайджана: Проведение в Нагорном Карабахе "референдума" полностью незаконно

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ "Проведение в Нагорном Карабахе "референдума" незаконно".

Как сообщает Report, об этом сказал военный прокурор Ханлар Велиев.

По его словам, включая ООН, международные организации признали тот факт, что Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану: "Никто не может отрицать, что Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану. Отрицать это невозможно. Как государства мира, так и Армения не приняли наличие в Нагорном Карабахе какой-то структуры. Они и не могут принять это. Проведение в Нагорном Карабахе "выборов" или "референдума" противоречит законодательству Азербайджана и незаконно".