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    ​Военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана стал шехидом

    Минобороны: Мы отомстим за нашего шехида и нанесем врагу более сокрушительный удар

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ 13 марта армянские вооруженные подразделения подвергли обстрелу позиции Азербайджана.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства обороны, в результате этого от вражеской пули погиб военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана Гулиев Орхан Вагиф оглу.

    Как сообщает министерство обороны, ситуация на линии фронта находится под полным контролем ВС Азербайджана: "Мы отомстим за нашего шехида и нанесем врагу более сокрушительный удар".

    Руководство министерства обороны приносит глубокие соболезнования родителям и близким шехида.  

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