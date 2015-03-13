​Военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана стал шехидом

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ 13 марта армянские вооруженные подразделения подвергли обстрелу позиции Азербайджана.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства обороны, в результате этого от вражеской пули погиб военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана Гулиев Орхан Вагиф оглу.
Как сообщает министерство обороны, ситуация на линии фронта находится под полным контролем ВС Азербайджана: "Мы отомстим за нашего шехида и нанесем врагу более сокрушительный удар".
Руководство министерства обороны приносит глубокие соболезнования родителям и близким шехида.
News DepartmentАвтор новости
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