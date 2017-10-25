Военнослужащие армянской армии самовольно покидают воинскую часть

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Уставшие от царящего в рядах вооруженных сил Армении беззакония военнослужащие самовольно покидают места службы.

Как сообщает Report, в отношении самовольно покинувших на днях воинскую часть Харута Меликяна и Рудика Хакопяна возбуждено уголовное дело.

В то же время отмечается о невозвращении в воинскую часть в направлении оккупированного армянской армией Агдаринского района Азербайджана старшего лейтенанта Ара Мезлаханяна (призван на воинскую службу из Чемберекского района области Гехаркунук) и командира взвода Хайка Мартиросяна.

Уклонившиеся от службы объявлены в розыск, проводятся следственные мероприятия.