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    Военнослужащие армянской армии самовольно покидают воинскую часть

    Уклонившиеся от службы объявлены в розыск, проводятся следственные мероприятия

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Уставшие от царящего в рядах вооруженных сил Армении беззакония военнослужащие самовольно покидают места службы.

    Как сообщает Report, в отношении самовольно покинувших на днях воинскую часть Харута Меликяна и Рудика Хакопяна возбуждено уголовное дело.

    В то же время отмечается о невозвращении в воинскую часть в направлении оккупированного армянской армией Агдаринского района Азербайджана старшего лейтенанта Ара Мезлаханяна (призван на воинскую службу из Чемберекского района области Гехаркунук) и командира взвода Хайка Мартиросяна.

    Уклонившиеся от службы объявлены в розыск, проводятся следственные мероприятия. 

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