Военная прокуратура: Уголовные дела в отношении учинивших Ходжалинский геноцид рассматриваются в отделе спецрасследований

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Для привлечения к уголовной ответственности 39 из совершивших Ходжалинский геноцид лиц судами в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста, они объявлены в розыск. Помимо этого, в целях уточнения полных анкетных данных 231 человека, подозреваемых в совершении данного преступления, продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

Как сообщает Report, об этом на общественном обсуждении в Милли Меджлисе на тему "Ходжалинский геноцид в международно-правовой плоскости" заявил начальник отдела сперасследований Военной прокуратуры Рауф Мамедов.

Он отметил, что уголовное дело в связи со зверствами, совершенными в Ходжалы в ночь с 25-го на 26-е февраля 1992 года, было возбуждено 27 февраля 1992 года в Карабахской межрайонной прокуратуре: "В связи с расследованием данного уголовного дела Генпрокуратура, министерство внутренних дел и министерство национальной безопасности совместно создали следственно-оперативную группу 18 декабря 2002 года. Все уголовные дела объединены в одно производство. В мае 2005 года контроль над следствием данного уголовного дела поручен Республиканской военной прокуратуре. В июле того же года эти уголовные дела были переквалифицированы в преступления против мира и человечества, в настоящее время рассматриваются в отделе спецрасследований Республиканской военной прокуратуры".