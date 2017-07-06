Во всех мечетях Азербайджана будет почтена память мирных жителей убитых в Физули

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Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ По указанию председателя Управления мусульман Кавказа Шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде завтра во всех мечетях Баку и всех регионах республики, а также в полномочных представительствах Управления за рубежом, во время Пятничной молитвы будет почтена память жертв армянской провокации 4 июля - убитых мирных жителей Физули. За упокой их душ будут совершены молитвы, прочитан Коран. Об этом сообщили Report в пресс-службе УМК.

Так, религиозным деятелям поручено завтра провести проповеди об очередном проявлении армянского вандализма - провокации от 4 июля, регулярно совершаемого вандализма против мирного населения, убийстве женщин, детей и стариков.

Полномочным представителям управления за рубежом было дано задание донести до общественности стран, где они действуют, правду об агрессии армян против нашего народа, о сути злодеяний армян.

"Председатель УМК Шейх-уль-ислам А.Пашазаде совершил молитвы, чтобы Аллах упокоил души тех, кто погиб за Родину, для того чтобы под руководством Верховного главнокомандующего мы достигли освобождения наших земель и восстановления нашей территориальной целостности", - заявили в пресс-службе УМК.