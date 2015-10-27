Армяне нарушили режим прекращения огня во время мониторинга на линии соприкосновения войск

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Во время мониторинга на линии соприкосновения войск армяне в очередной раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.
Согласно информации, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 27 октября был проведен мониторинг на линии соприкосновения войск на территории Тертерского района Азербайджанской Республики.
Согласно предварительному достигнутому соглашению, в ходе мониторинга сопредседатели Минской группы Игорь Попов (Россия), Джеймс Уорлик (США), Пьер Андрие (Франция), а также личный представитель действующего председателя организации Анджей Каспшик с противоположной стороны линии соприкосновения войск перешли на контролируемую Вооруженными силами Азербайджана территорию.
Затем сопредседатели встретились с местным командованием и представителями Исполнительной власти и провели брифинг в полевых условиях.
Несмотря на соглашение о ненарушении режима прекращения огня, во время мониторинга армяне несколько раз открыли огонь из автоматического оружия по позициям Вооруженных сил Азербайджана.
После незамедлительного вмешательства сопредседателей Минской группы ОБСЕ обстрел прекратился.
News DepartmentАвтор новости
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