​Во время мониторинга на линии фронта армяне открыли огонь по позициям Азербайджана

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 14 января на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск близ села Горадиз Физулинского района Азербайджана был проведен очередной мониторинг.

Об этом Report сообщили из пресс-службы министерства обороны Азербайджана. Во время мониторинга на линии фронта армяне обстреляли позиции азербайджанских войск. Участвовавший в мониторинге с азербайджанской стороны полевой помощник личного представителя действующего председателя ОБСЕ Евгений Шаров сказал, что, согласно правилам проведения мониторинга, обговоренным заранее, части Вооруженных сил Азербайджана не ответили на провокацию армян и создали условия для завершения мониторинга.

Как сообщает министерство обороны, армянская сторона как всегда остается верной "традициям" и, претворяя свои грязные планы в жизнь, старается вовлечь в это и международные организации.