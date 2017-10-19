Во время Карабахской войны армяне взяли в плен 3-месячного младенца, 104-летнего старика

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ "Из пропавших без вести во время армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта азербайджанских граждан 745 человек были гражданскими лицами".

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Общественного объединения содействия военнопленным и заложникам "Həsrət Yolu" Эсмира Оруджева на конференции на тему "Защита прав пленных, заложников и пропавших без вести во время армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в контексте международного гуманитарного права".

Э. Оруджева отметила, что во время конфликта в целом пропали без вести 3868 человек, из которых 3123 - военнослужащие, 62 - дети, 262 - женщины, 302 - старики: "Несмотря на доказательства и даже свидетельство отпущенных членов семей и близких, 873 с нарушением прав по сей день содержатся у противоположной стороны. Из пленных 591 - военнослужащие, 282 - гражданские лица, 29 - дети, 99 - женщины, 112 - старики. 553 пленных и заложников были убиты либо погибли по различным причинам. Из них 448 мужчины и 14 женщины".

Она отметила, что до сих пор 1437 пленных и заложников были освобождены, из них 351 - военнослужащий, 1086 - гражданские лица. По словам Э. Оруджевой, среди освобожденных 210 детей, 342 женщины: "Армяне грубо нарушили статьи IV Конвенции "О защите гражданского населения во время войны" и взяли в плен даже трехмесячного младенца и 104-летнего старика, не вернув по сей день. Среди освобожденных после содержания в невыносимых условиях 1437 пленных и заложников сегодня проживают в состоянии моральной и психологической напряженности. В результате примененных к ним пыток большая часть стала инвалидами, потеряла трудоспособность".