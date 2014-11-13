ВМС и ВВС Азербайджана начали совместные широкомасштабные оперативно-тактические учения

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Согласно утвержденному плану оперативной подготовки, с 13-го ноября начались оперативно-тактические учения с участием полного состава военно-морских сил (ВМС), частей и подразделений военно-воздушных сил (ВВС) и сил противовоздушной обороны (ПВО), а также министерства по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службы под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова и первого заместителя министра - начальника генерального штаба вооруженных сил генерал-полковника Наджмеддина Садыкова.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

К учениям привлечены более 500 человек личного состава, более 40 боевых кораблей и катеров, 58 снарядов ракетных и артиллерийских войск, до 20 боевых самолетов и вертолетов ВВС, до 50 различных средств войск ПВО, используемых в целях обороны против воздушных атак, в том числе, отрядов специального назначения.

Учения пройдут в 3 этапа. В активной фазе учений боевые выстрелы будут произведены из всех видов оружий. Учения продолжатся до 17-го ноября.