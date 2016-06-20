Путин сегодня обсудит с лидерами Армении и Азербайджана урегулирование в Карабахского конфликта

Баку. 20 Июнь. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге обсудит с лидерами Армении и Азербайджана Сержем Саргсяном и Ильхамом Алиевым урегулирование нагорно-карабахского конфликта, передает Report.

По словам помощника президента РФ Юрий Ушакова, "предполагается, что в начале Путин встретится по отдельности с Саргсяном и Алиевым, а затем уже три президента проведут переговоры вместе".

Кремль намерен предпринять активные шаги, чтобы оказать содействие сторонам в урегулировании этого конфликта, подчеркнул Ушаков, напомнив, что Россия уже сыграла решающую роль в прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе в начале апреля 2016 года. Путин тогда, в частности, провел несколько телефонных разговоров с президентами Армении и Азербайджана, в Москву были приглашены начальники генеральных штабов этих двух стран, и в начале апреля Ереван и Баку посетил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Сейчас мы проложим свою посредническую миссию, естественно, в полном взаимодействии с другими сопредседателями минской группы ОБСЕ, на основе принципов, которые были предложены в соответствии с заявлениями президентов России, США и Франции в период с 2009 по 2013 годы", - сказал Ушаков. Эти принципы, в частности, говорят о недопустимости силового решения Нагорно-Карабахской проблемы.

По словам Ушакова, Россия призывает всех участников этого противостояния "проявлять сдержанность, отказаться от использования силы и принимать все возможные меры по стабилизации положения".

Представитель Кремля подчеркнул, что содействие в нагорно-карабахском урегулировании относится в числу безусловных внешнеполитических приоритетов России.