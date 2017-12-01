Вице-президент ПА ОБСЕ: Карабахская проблема обсуждается на всех сессиях Ассамблеи

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Москва. 1 декабря. REPORT.AZ/ "Мы планировали пригласить на зимнюю сессию, которая пройдет в Вене, послов стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ". Об этом российскому бюро Report заявил вице-президент ПА ОБСЕ Азай Гулиев.

По его словам, карабахская проблема обсуждается на всех сессиях ПА ОБСЕ.

"Каждый раз мы вносим новые инициативы. Мы планировали пригласить на зимнюю сессию, которая пройдет в Вене, послов стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Этот вопрос сейчас обсуждается. Карабахский конфликт всегда находится в повестке дня нашей делегации, и мы будем вновь и вновь возвращаться к этому вопросу", - отметил Азай Гулиев.

Он также высказал возможность приглашения наблюдателей от ПА ОБСЕ на предстоящие в 2018 году президентские выборы в Азербайджане.

"Пока еще рано говорить об этом, но такая возможность рассматривается", - отметил парламентарий.