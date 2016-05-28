​Вице-премьер: В переговорах по урегулированию конфликта намечаются продвижения - ФОТО

Тертер. 28 мая. REPORT.AZ/ “В дипломатических переговорах по мирному урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта намечаются продвижения".

По информации Карабахского бюро Report, об этом сообщил вице-премьер Али Ахмедов, посетивший 28 мая находящийся в прифронтовой зоне Тертерский район.

Он отметил, что является сторонником мирного урегулирования конфликта: "Президент Ильхам Алиев неоднократно высказывал и позицию народа, государства и самого себя по данному вопросу. Мы сторонники урегулирования конфликта без кровопролития. Однако при условии, что оккупированные земли Азербайджана будут освобождены, а территориальная целостность Азербайджана восстановлена. Иначе основным фактором урегулирования конфликта станет азербайджанская армия и наши героические солдаты".

Он подчеркнул, что каждый гражданин Азербайджана, особенно после апрельских событий, верит в освобождение наших земель от оккупации Вооруженными силами Азербайджана под руководством Верховного главнокомандующего: "Не за горами тот день, когда азербайджанские земли будут освобождены от оккупации".

А.Ахмедов также отметил, что основными факторами урегулирования конфликта являются высокий дух народа и мужество героических солдат Азербайджана.