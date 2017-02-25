Вице-премьер прокомментировал предложение о возведении памятника жертвам Ходжалинского геноцида в Аллее шехидов

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Вице-премьер, зампред и исполнительный секретарь Партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов прокомментировал предложение депутатов о создании Музея Ходжалы и возведении памятника жертвам геноцида в Аллее шехидов.

Как сообщает Report, по словам А.Ахмедова, любое предложение, направленное на укоренение исторической памяти о Ходжалинском геноциде, и пропаганду во всем мире должно восприниматься положительно.

"Наша цель состоит в том, чтобы не дать стереться памяти о Ходжалы и, конечно же, она не сотрется. Однако речь не только об этом. Мы должны добиться того, чтобы виновники Ходжалинской трагедии предстали перед судом справедливости и ответили за совершенную ими резню. Надо проводить пропаганду. Помимо этого, следует направить все наши усилия на то, чтобы мировое сообщество и международные организации признали Ходжалинский геноцид", - сказал вице-премьер.