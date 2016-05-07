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    Вице-премьер: Правительство подготовило план мероприятий по возмещению ущерба, нанесенного жителям прифронтовой зоны

    Али Ахмедов: Все разрушенные дома будут построены, пострадавшим гражданам выделят государственную помощь

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Власти Азербайджана проводят все необходимые меры по устранению последствий и возмещению ущерба, нанесенного населению во время апрельских событий на линии фронта.

    Как передает Report, об этом заявил журналистам вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь Партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов.

    По его словам, в связи с этим имеется соответствующий план мероприятий: "Все разрушенные дома будут построены, пострадавшим гражданам выделят государственную помощь. Пусть никто не сомневается в этом. Власти Азербайджана обладают всеми возможностями, чтобы отремонтировать все дома, пострадавшие в результате варварского артиллерийского обстрела армян".  

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