Вице-премьер: Правительство подготовило план мероприятий по возмещению ущерба, нанесенного жителям прифронтовой зоны

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Власти Азербайджана проводят все необходимые меры по устранению последствий и возмещению ущерба, нанесенного населению во время апрельских событий на линии фронта.

Как передает Report, об этом заявил журналистам вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь Партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов.

По его словам, в связи с этим имеется соответствующий план мероприятий: "Все разрушенные дома будут построены, пострадавшим гражданам выделят государственную помощь. Пусть никто не сомневается в этом. Власти Азербайджана обладают всеми возможностями, чтобы отремонтировать все дома, пострадавшие в результате варварского артиллерийского обстрела армян".