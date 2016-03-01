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    Верховный представитель ЕС обсудила с главой МИД Армении нагорно-карабахское урегулирование

    Федерика Могерини подтвердила содействие ЕС усилиям Минской группы ОБСЕ

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-председатель Европейской комиссии Федерика Могерини провела встречу с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном, cообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ. 

    В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития сотрудничества ЕС и Армении, ситуацию на Ближнем Востоке, договоренности вокруг иранской ядерной программы, а также вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта. 

    Федерика Могерини подтвердила содействие ЕС усилиям Минской группы ОБСЕ

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