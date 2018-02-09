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    Верховный представитель ЕС: Нагорно-карабахский конфликт остается очень серьезным вызовом

    Верховный представитель поприветствовала возобновление диалога на высоком уровне в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ "Нагорно-карабахский конфликт остается очень серьезным вызовом".  

    Как сообщает Report, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции с главой МИД Азербайджаном Эльмаром Мамедъяровым по итогам 15-го заседания Совета сотрудничества Европейский союз - Азербайджан в Брюсселе.

    Она поприветствовала возобновление диалога на высоком уровне в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве  и призвала стороны интенсифицировать переговоры и снизить напряженность на линии соприкосновения.

    "Статус кво - неустойчив, и конфликт не имеет военного решения. Необходимо достичь его политического решения в рамках международного права", - заявила Могерини.

    Верховный представитель подчеркнула, что ЕС поддерживает усилия МГ ОБСЕ и меры по построению доверия. 

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