Верховный представитель ЕС: Нагорно-карабахский конфликт остается очень серьезным вызовом

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ "Нагорно-карабахский конфликт остается очень серьезным вызовом".

Как сообщает Report, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции с главой МИД Азербайджаном Эльмаром Мамедъяровым по итогам 15-го заседания Совета сотрудничества Европейский союз - Азербайджан в Брюсселе.

Она поприветствовала возобновление диалога на высоком уровне в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве и призвала стороны интенсифицировать переговоры и снизить напряженность на линии соприкосновения.

"Статус кво - неустойчив, и конфликт не имеет военного решения. Необходимо достичь его политического решения в рамках международного права", - заявила Могерини.

Верховный представитель подчеркнула, что ЕС поддерживает усилия МГ ОБСЕ и меры по построению доверия.