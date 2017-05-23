Верховный представитель ЕС: Нагорно-карабахский конфликт нуждается в скорейшем политическом урегулировании

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ "Нагорно-карабахский конфликт нуждается в скорейшем политическом урегулировании в соответствии с международным правом".

Как сообщает Report, об этом заявила верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета сотрудничества ЕС-Армения.

Она подчеркнула, что статус-кво конфликта неустойчив.

"Европейский союз продолжает полностью поддерживать посреднические усилия и предложения сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - заявила Могерини.