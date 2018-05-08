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    Вассилис Марагос: Евросоюз не сотрудничает с Нагорным Карабахом

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ "Азербайджан является инициатором безопасности и стабильности в регионе. Отношения нашей страны с соседними государствами нормальные. Азербайджан сотрудничает с Грузией и Турцией, реализует с этими государствами ряд проектов". 

    Как сообщает Report, об этом на второй сессии XV заседания комитета парламентского сотрудничества Евросоюз-Азербайджан сказал сотрудник министерства иностранных дел Азербайджана, посол Кямиль Хасыев.  

    По его словам, Азербайджан заинтересован в реализации международных проектов: 

    "Говоря о сотрудничестве, мы не подразумеваем лишь страны региона, проявляем инициативу и для сотрудничества с другими государствами мира". 

    В своем выступлении руководитель отдела региональных программ в странах Восточного партнерства ЕС Вассилис Марагос отметил, что Евросоюз не сотрудничает с Нагорным Карабахом: 

    "Из зон конфликта, в том числе из Нагорного Карабаха какой-либо товар не импортируется". 

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