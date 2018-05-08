Вассилис Марагос: Евросоюз не сотрудничает с Нагорным Карабахом

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ "Азербайджан является инициатором безопасности и стабильности в регионе. Отношения нашей страны с соседними государствами нормальные. Азербайджан сотрудничает с Грузией и Турцией, реализует с этими государствами ряд проектов".

Как сообщает Report, об этом на второй сессии XV заседания комитета парламентского сотрудничества Евросоюз-Азербайджан сказал сотрудник министерства иностранных дел Азербайджана, посол Кямиль Хасыев.

По его словам, Азербайджан заинтересован в реализации международных проектов:

"Говоря о сотрудничестве, мы не подразумеваем лишь страны региона, проявляем инициативу и для сотрудничества с другими государствами мира".

В своем выступлении руководитель отдела региональных программ в странах Восточного партнерства ЕС Вассилис Марагос отметил, что Евросоюз не сотрудничает с Нагорным Карабахом:

"Из зон конфликта, в том числе из Нагорного Карабаха какой-либо товар не импортируется".