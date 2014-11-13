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    Вашингтон обеспокоен инцидентом на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск

    Псаки: Это еще одно напоминание о необходимости снижения напряженности в регионе

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Официальный Вашингтон обеспокоен инцидентом на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск, в результате которого  азербайджанскими ВС был сбит военный вертолет. Как сообщает Report со ссылкой на "Radio Liberty", спикер Госдепартамента США Джен Псаки, заявила, что данный инцидент является "еще одним напоминанием" о необходимости снижения напряженности и уважения режима  прекращения огня в регионе.

    Псаки подчеркнула, что "военного решения конфликта" не существует. 

    Согласно информации министерства обороны Азербайджана, 12 ноября в 13:45 в 1700 метрах к северо-востоку от села Кенгерли Агдамского района, принадлежащий Вооруженным Силам Республики Армения вертолет Ми-24, выйдя на боевой курс, атаковал позиции ВС Азербайджана. Ответным огнем вертолет был уничтожен.

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