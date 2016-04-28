Вагиф Дяргахлы: Армяне начали обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21

Агдам. 28 апреля.REPORT.AZ/ "Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов находится в прифронтовой зоне".

Об этом сообщил корреспонденту Карабахского бюро Report глава пресс-службы минобороны Азербайджана Вагиф Дяргахлы.

По его словам, в течение последних трех суток армяне обстреливают населенные пункты и гражданские лица: "Армяне используют оружие, запрещенное международными конвенциями. Они проявляют свое варварство, подвергая обстрелу из этого оружия населенные пункты. Режим прекращения огня нарушается, в основном, по ночам. Армяне применяют крупнокалиберное оружие, минометы, гаубицы Д-20 и Д-30".

Представитель МО добавил, что армяне также начали обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21: "Используя это оружие, армяне нарушают все нормы международного права. Вся ответственность ложится на военно-политическое руководство Армении".