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    Вагиф Дяргахлы: Армяне начали обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21

    Вся ответственность ложится на военно-политическое руководство Армении

    Агдам. 28 апреля.REPORT.AZ/ "Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов находится в прифронтовой зоне".

    Об этом сообщил корреспонденту Карабахского бюро Report глава пресс-службы минобороны Азербайджана Вагиф Дяргахлы.

    По его словам, в течение последних трех суток армяне обстреливают населенные пункты и гражданские лица: "Армяне используют оружие, запрещенное международными конвенциями. Они проявляют свое варварство, подвергая обстрелу из этого оружия населенные пункты. Режим прекращения огня нарушается, в основном, по ночам. Армяне применяют крупнокалиберное оружие, минометы, гаубицы Д-20 и Д-30".

    Представитель МО добавил, что армяне также начали обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21: "Используя это оружие, армяне нарушают все нормы международного права. Вся ответственность ложится на военно-политическое руководство Армении".

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