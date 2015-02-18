В Запорожье прошла встреча-реквием, посвященная Ходжалинской трагедии

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В Запорожье состоялась встреча-реквием, посвященная Ходжалинской трагедии. Как сообщает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы почетного консульства Азербайджана в Харькове, благодаря инициативе почетного консула Афгана Салманова жители шести областных центров Украины, которые входят в его консульский округ, могут узнать подробнее о страшной трагедии, которая является геноцидом азербайджанского народа.

Как сообщили во вступительном слове ведущие мероприятия, 26 февраля 1992 года вооруженные армянские агрессоры, оккупировав часть территории независимого Азербайджана, напали на небольшой городок в Нагорном Карабахе – Ходжалы. Нападение на мирный город было проведено с особой жестокостью. Это было заранее спланированное деяние, в результате которого погибли более шестисот мирных жителей, среди них были 106 женщин и 63 ребенка.

17 февраля в Запорожье разделить скорбь азербайджанского народа и почерпнуть более глубокие знания о Ходжалинской трагедии пришли начальник управления межнациональных отношений и религии Департамента культуры Запорожской облгосадминистра ции Павел Мало, представитель облгосадминстрац ии, облсовета и мэрии, студенты Запорожского национального технического университета во главе с проректором.

Как отметил в своем выступлении Афган Салманов, сегодня весь азербайджанский народ взывает лишь к справедливости. "Мировое сообщество обязано знать правду об этой трагедии. Это нужно не только азербайджанцам, это нужно всему миру для того, чтобы не допустить подобных преступлений против человечества в будущем", — подчеркнул почетный консул.

Афган Салманов подчеркнул, что президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня предпринимает важные шаги, направленные на донесение правды о Ходжалинской трагедии до мировой общественности.