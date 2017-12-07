В Вене состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В столице Австрии – Вене проходил встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова и министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна.

Как передает Report, об этом сообщил в Twitter официальный представитель внешнеполитического ведомства Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, на встрече, в которой участвовали сопредседатели Минской группы ОБСЕ, обсужен вопросы урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Ранее сегодня в Вене Мамедъяров и Налбандян отдельно встретились с сопредседателями Минской группы.