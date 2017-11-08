В Вене обсудят урегулирование нагорно-карабахского конфликта - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Вопрос урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта обсудят в Вене в ходе заседания Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Как сообщили Report в пресс-службе действующего председателя организации, министериал пройдет 7-8 декабря в австрийской столице.

В пресс-службе сообщили, что предстоящая министерская встреча не будет иметь единой тематики.

"Главными приоритетами австрийского председательства в ОБСЕ, которые будут обсуждаться в ходе встречи, помимо снижения напряженности в зоне конфликтов на пространстве ОБСЕ, являются борьба с экстремизмом и радикализмом, равно как и усилия по восстановлению доверия в рамках организации. Однако, несмотря на то, что нагорно-карабахский конфликт не будет отдельной темой министериала, у делегаций будет возможность сослаться на этот вопрос в своих традиционных заявлениях", - сообщили в офисе председателя.

По словам представителя пресс-службы, на полях министериала в прошлые годы также проходили встречи сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Председательствовать на заседании в Вене будет действующий министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, вторую и третью рабочие сессии же возглавят предыдущий и предстоящий председатели, сообщили в пресс-службе. Напомним, в следующем году председательство в организации от Австрии перейдет к Италии.