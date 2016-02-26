​В Украине почтили память жертв Ходжалинского геноцида, представлены видеокадры - ВИДЕО

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ В нескольких регионах Украины прошли различные церемонии поминовения жертв Ходжалинского геноцида.

Как сообщили Report в Объединенном конгрессе азербайджанцев Украины (ОКАУ), Союз азербайджанской молодежи Украины представил в Киеве видеоролик, посвященный 24-й годовщине Ходжалинского геноцида, в котором от имени зверски убитых армянами детей озвучены слова, представлены ужасы резни в Ходжалы.

По словам председателя Союза азербайджанской молодежи Украины Ильхамы Аллахвердиевой, целью подготовки видеоролика является доведение до мировой общественности информации об акте Ходжалинского геноцида.

В Днепропетровске Союз молодежи "Украина-Азербайджан" и ОКАУ провели церемонию поминовения совместно с представителями организаций, представляющих живущие в регионе другие этнические народы. На мероприятии приняли участие представители мэрии и городского совета, а также депутаты. Председатель Союза Замина Байрамова проинформировала участников о Ходжалинском геноциде, представила видеоролики. Участникам представлено следующее признание нынешнего президента Армении Сержа Саргсяна британскому журналисту Томасу де Вала: "До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить, они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот стереотип".

Объединенный конгресс азербайджанцев Украины также организовал церемонию поминовения жертв геноцида в городе Львов, на которой приняли участие представители других этнических народов и официальные лица. Председатель Конгресса Теймур Мамедов проинформировал участников о геноциде, представил кадры трагедии.