​В Турции будет проведена акция с требованием освобождения азербайджанцев, взятых в заложники армянами

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Общественная организация "Азербайджанский дом Игдыра" проведет 17 января в 12:00 на бульваре Зубейда ханум в турецком Игдыре акцию под лозунгом "Мы требуем вернуть двух тюрков, взятых в заложники фашистской Арменией!". Как сообщает Report со ссылкой на сайт "yesiligdir", об этом заявил председатель общества Сардар Унсал.

"Мы приглашаем всех жителей Игдыра принять участие в компании по сбору подписей и на пресс-конференции. Пусть все придут и выскажут свой протест этому поступку Армении", - сказал С.Унсал.

Он считает важным участие каждого здравомыслящего человека в сборе подписей с требованием освободить незаконно задержанных и осужденных Д.Аскерова и Ш.Гулиева, решивших посетить могилы своих родных в оккупированном Кяльбаджарском районе в июле 2014 года: "Мы осуждаем взятие их в заложники армянскими вооруженными силами и "вынесение им приговора"".