В связи с провокацией Армении возбуждено уголовное дело по 7 статьям УК

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ В связи с провокационными действиями Армении возбуждено уголовное дело.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

В сообщении говорится, что воинские части Армении, расположенные на территориях Азербайджанской Республики, находящихся под оккупацией, в очередной раз продолжив агрессивные действия, используя тяжелые артиллерийские установки подвергли интенсивному обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана и территории проживания гражданского населения, грубо нарушив требования норм международного гуманитарного права.

Так, вооруженные силы Армении 4 июля в районе 20:00 совершили очередную провокацию, подвергнув обстрелу из минометов и гранатометов территории проживания гражданского населения и нахождения гражданских объектов с целью уничтожения гражданского населения и умышленного уничтожения личного имущества граждан.

В результате жители села Алханлы - Сахиба Идрис гызы Аллахвердиева 1966 г.р., ее внучка Захра Эльнур гызы Гулиева 2016 года рождения погибли. Еще одно гражданское лицо Салминаз Ильтифат гызы Гулиева госпитализирована с тяжелыми телесными ранениями.

По данному факту в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по следующим статьям Уголовного кодекса: 116.0.6 (осуществление широкомасштабных разрушений не вызванных военной необходимостью), 116.0.7 (нападение на неохраняемые территории населенные пункты и зоны разоружения), 116.0.8 (нападение без военной необходимости на объекты не являющиеся военной целью, ясно видимые и различимые, в том числе особо охраняемые, исторические, религиозные, учебные объекты, объекты искусства, научные, благотворительные, медицинские объекты или места расположения больных и раненых), 116.0.10 (нападение на гражданское население или на отдельных гражданских лиц не участвующих в боях), 120.2.7 (убийство двух и более лиц) 29,120.2.7 (покушение на убийство двух и более лиц) и 120.2.12-ой (убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды), ведется следствие.