Баку. 26 февраля.REPORT.AZ/ В социальных сетях проходит широкая агитационная кампания в связи с Ходжалинской трагедией.

Прошло 25 лет со дня Ходжалинской трагедии, вписанной кровавыми буквами в историю Азербайджана. Каждый азербайджанец, любящий свою родину, 26 февраля – в день Ходжалинского геноцида старается довести до мирового сообщества правду о зверствах, совершенных армянскими вооруженными силами, и политике этнической чистки против нашего народа.

Как сообщает Report, соотечественники, проживающие в Азербайджане и за рубежом, в целях донесения до мирового сообщества информации о кровавом геноциде, делятся фотографиями об этой трагедии.

В результате оккупации Арменией азербайджанского города Ходжалы были безжалостно убиты 613 человек, из них 83 детей, 106 женщин, 70 стариков. 487 человек, в том числе 76 детей, получили ранения, 1275 человек были взяты в плен и 150 человек пропали без вести.