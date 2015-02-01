В Шеки состоялись похороны шехида Эшгина Аллахвердиева

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В селении Боюк Дахна Шекинского района Азербайджана сегодня состоялись похороны шехида Эшгина Рагим оглы Аллахвердиева.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджана, в церемонии прощания с героем, принял участие полковник Абдулла Гурбани, который передал семье военнослужащего соболезнования от имени главы оборонного ведомства, генерал-полковника Закира Гасанова и главы Генерального штаба ВС Азербайджана, генерал-полковника Наджеддина Садыхова.

Он отметил, что азербайджанский солдат уверенно стоит на защите родной земли и готов в любую минуту достойно предотвратить провокации врага. Полковник Гурбани выразил уверенность в том, что Вооруженные силы нашей страны готовы и в силах поднять стяг Азербайджана в Ханкенди, Шуше, Лачине и на других оккупированных Арменией землях.

Руководитель исполнительной власти Шекинского района Эльхан Усубов со своей стороны подчеркнул то, что Президент Ильхам Алиева уделяет особое внимание вопросам укрепления военной мощи Азербайджана.

Он заявил, что руководство страны во все времена уделяло пристальное внимание положению семей шехидов и ветеранов Карабахской войны, и также будет в вопросе семьи шехида Аллахвердиева.

По завершению выступлений, участники церемонии, в которой приняли участие более 2 тыс. человек, совершили двухкилометровое шествие к Аллее шехидов. При этом озвучивался лозунг: "Шехиды бессмертны, родина - едина".

Родственники Эшгина Аллахвердиева заявили, что гордятся подвигом шехида и выразили уверенность в том, что оккупированные земли Азербайджана будут вскоре освобождены.