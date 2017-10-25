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    В рядах армянской армии произошел очередной кровавый инцидент

    Факт расследуется Следственным управлением министерства обороны Армении

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Во взводе вооруженных сил Армении, размещенном в направлении оккупированного Агдаринского района Азербайджана, произошел очередной кровавый инцидент. 

    Как сообщает Report, спор, начавшийся ночью между двумя военнослужащими, позже привел к известному инциденту. 

    Не выдержав оскорблений, Артур Хачатурян выстрелил в сослуживца из автомата. 

    Информацию о том, погиб солдат или нет, скрывают даже от его родителей. 

    Факт расследуется Следственным управлением министерства обороны Армении.

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