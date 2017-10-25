В рядах армянской армии произошел очередной кровавый инцидент

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Во взводе вооруженных сил Армении, размещенном в направлении оккупированного Агдаринского района Азербайджана, произошел очередной кровавый инцидент.

Как сообщает Report, спор, начавшийся ночью между двумя военнослужащими, позже привел к известному инциденту.

Не выдержав оскорблений, Артур Хачатурян выстрелил в сослуживца из автомата.

Информацию о том, погиб солдат или нет, скрывают даже от его родителей.

Факт расследуется Следственным управлением министерства обороны Армении.