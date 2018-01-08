В российской энциклопедии искажена информация об оккупированных территориях Азербайджана

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В книжных магазинах Москвы в свободной продаже находится энциклопедия «Страны мира», содержащая лживую информацию о так называемой «НКР», сообщает Report. Выпускающим редактором издания 2015 года тиражом в 3000 экземпляров, является С. Раделов. Книга петербургского издательства СЗКЭО для продажи также продается в ряде интернет-магазинов России.

Согласно проармянской энциклопедии, населении Ханкенди, который в издании представлен как "Степанакерт" составляет свыше 53 тысяч человек, а всего в так называемой «НКР» живет свыше 146 тысяч человек. Разумеется, информация об истории Карабаха, как и вся прочая, дана в искаженной интерпретации армянских сепаратистов.

Напомним, что сепаратистское образование на территории Азербайджана не признано ни одной международной организацией, ни одним государством в мире, включая Российскую Федерацию и саму Армению.