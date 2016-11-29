В России на армянском языке издана книга Айдына Мирзазаде "Карабахский узел"

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В Санкт-Петербурге на армянском языке издана книга зампреда парламентского комитета по вопросам обороны, безопасности и борьбе с коррупцией, депутата Айдына Мирзазаде под названием "Карабахский узел" ("Qarabağ düyünü").

Как сообщает Report, А.Мирзазаде заявил, что состоящая из 400 страниц книга издана тиражом в 300 экземпляров.

По его словам, посвященная нагорно-карабахской проблеме книга азербайджанского исследователя впервые была издана за рубежом на армянском языке в виде крупной книги: "Книга посвящена истории нагорно-карабахского конфликта, нынешней ситуации, проблемам, исходящим из оккупации Арменией части территорий Азербайджана. Здесь представлены 7 исторических карт, 37 фотографий, отражающих ситуацию после оккупации Арменией части территорий Азербайджана, объективные заявления зарубежных исследователей, разоблачающие армянских политиков их же признания".

А.Мирзазаде сказал, что в издании также приведены исторические документы о Нагорном Карабахе, решения международных организаций, в которых осуждается оккупационная политика Армении и поддерживается территориальная целостность Азербайджана. Здесь также отводится специальная глава Ходжалинскому геноциду, приводятся причины совершения трагедии и факты, разоблачающие зверство армянских боевиков.

В книге проанализированы усилия Азербайджана на пути урегулирования проблемы в соответствии с нормами международного права. Экземпляры издания предусмотрено направить в зарубежные библиотеки, университеты, центры армяноведения.

Часть книг доставлена в Азербайджан. Их планируется раздать библиотекам, университетам и исследователям.

"Карабахский узел" издан при финансовой поддержке представителей азербайджанской диаспоры.