​В результате вражеской диверсии солдат азербайджанской армии стал шехидом

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Несмотря на достигнутую в ходе последних трехсторонних переговоров договоренность, нарушив режим прекращения огня, вражеская сторона совершила очередную диверсию на азербайджано-армянской государственной границе.

Об этом Report сообщили в пресс-службе минобороны.

В министерстве отметили, что 5 июля в 12:30 выстрелом снайпера вражеской стороны был убит военнослужащий азербайджанской армии, солдат Алиев Вусал Амир оглу.

Как сообщили в минобороны, ответственность за результат вражеских диверсий падает на криминальный военно-политический режим Армении.

Министерство обороны выражает глубокие соболезнования близким и родным шехида.