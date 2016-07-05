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    ​В результате вражеской диверсии солдат азербайджанской армии стал шехидом

    Нарушив режим прекращения огня, армяне совершили очередную диверсию на азербайджано-армянской государственной границе

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Несмотря на достигнутую в ходе последних трехсторонних переговоров договоренность, нарушив режим прекращения огня, вражеская сторона совершила очередную диверсию на азербайджано-армянской государственной границе.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе минобороны.

    В министерстве отметили, что 5 июля в 12:30 выстрелом снайпера вражеской стороны был убит военнослужащий азербайджанской армии, солдат Алиев Вусал Амир оглу.

    Как сообщили в минобороны, ответственность за результат вражеских диверсий падает на криминальный военно-политический режим Армении.

    Министерство обороны выражает глубокие соболезнования близким и родным шехида.

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