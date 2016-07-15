В результате провокации армян погиб старший лейтенант азербайджанской армии

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ В целях эскалации напряженности на линии фронта военно-политическое руководство Армении осуществило очередную провокацию.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Вечером 14 июля в результате снайперского огня, открытого врагом в направлении Агдамского района фронта, пал шехидом военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана, старший лейтенант Мамедов Тогрул Сайяд оглу.

Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования близким и родным шехида.

Министерство обороны заявляет, что ответственность за последствия провокации ложится на военно-политическое руководство Армении.