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    В результате провокации армян погиб старший лейтенант азербайджанской армии

    Министерство обороны заявляет, что ответственность за последствия провокации ложится на военно-политическое руководство Армении

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ В целях эскалации напряженности на линии фронта военно-политическое руководство Армении осуществило очередную провокацию. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны. 

    Вечером 14 июля в результате снайперского огня, открытого врагом в направлении Агдамского района фронта, пал шехидом военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана, старший лейтенант Мамедов Тогрул Сайяд оглу. 

    Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования близким и родным шехида. 

    Министерство обороны заявляет, что ответственность за последствия провокации ложится на военно-политическое руководство Армении.

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