В результате обстрела армян ранен старший сержант полиции МВД Азербайджана

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ 6 апреля в результате обстрела села Тапгарагоюнлу старший сержант полиции Рамиг Зейналов был тяжело ранен в голову при исполнении служебных обязанностей. Он был немедленно доставлен в Республиканский госпиталь имени генерал-лейтенанта Арифа Гейдарова министерства внутренних дел (МВД).

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Раненый был помещен в отделение интенсивной терапии, было произведено хирургическое вмешательство, предприняты все другие необходимые действия. В настоящее время его состояние средней тяжести.

7 апреля Р.Зейналова навестил заместитель министра внутренних дел, генерал-лейтенант полиции Исмет Алиев, который поинтересовался состоянием его здоровья, дал соответствующие указания медперсоналу.