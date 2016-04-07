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    В результате обстрела армян ранен старший сержант полиции МВД Азербайджана

    Заместитель министра посетил раненого

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ 6 апреля в результате обстрела села Тапгарагоюнлу старший сержант полиции Рамиг Зейналов был тяжело ранен в голову при исполнении служебных обязанностей. Он был немедленно доставлен в Республиканский госпиталь имени генерал-лейтенанта Арифа Гейдарова министерства внутренних дел (МВД). 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД. 

    Раненый был помещен в отделение интенсивной терапии, было произведено хирургическое вмешательство, предприняты все другие необходимые действия. В настоящее время его состояние средней тяжести. 

    7 апреля Р.Зейналова навестил заместитель министра внутренних дел, генерал-лейтенант полиции Исмет Алиев, который поинтересовался состоянием его здоровья, дал соответствующие указания медперсоналу. 

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