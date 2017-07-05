В результате обстрела Арменией Физулинского района погибли 2 жителей села, 1 получил ранения

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ 4-го июля в 20:40 вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 82-х и 120-ти миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, в результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы (1967-го года рождения) и Гулиева Захра Эльнур гызы (2015-го года рождения). Получившая в результате обстрела осколочные ранения Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы (1965-го года рождения) была доставлена в военный госпиталь и прооперирована.

В связи с инцидентом соответствующие международные структуры были проинформированы.

Вследствие адекватных ответных действий, предпринятых подразделениями Вооруженных Сил Азербайджана расположенных в этом направлении, противник был подавлен.

Министерство обороны заявляет, что вся ответственность за кровавую провокацию целиком и полностью ложится на военно-политическое руководство Армении.