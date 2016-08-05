В результате диверсионной атаки вражеской стороны ранен военнослужащий Азербайджана

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ 5 августа при подавлении диверсионной атаки вражеской стороны был ранен солдат Вооруженных сил Азербайджана Шиндиев Рамазан Гурбан оглу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Военнослужащему была оказана медицинская помощь, угрозы для его жизни нет.

Как сообщили в министерстве обороны, вся ответственность за нарушение режима прекращения огня и ранение нашего военнослужащего падает на военно-политическое руководство Армении.