 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В результате диверсионной атаки вражеской стороны ранен военнослужащий Азербайджана

    Министерство обороны: Вся ответственность падает на военно-политическое руководство Армении

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ 5 августа при подавлении диверсионной атаки вражеской стороны был ранен солдат Вооруженных сил Азербайджана Шиндиев Рамазан Гурбан оглу. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. 

    Военнослужащему была оказана медицинская помощь, угрозы для его жизни нет. 

    Как сообщили в министерстве обороны, вся ответственность за нарушение режима прекращения огня и ранение нашего военнослужащего падает на военно-политическое руководство Армении.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi