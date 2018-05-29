 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В подвергшийся обстрелу со стороны армян комбайн попало 11 пуль - ВИДЕО

    © Report

    Физули. 29 мая. REPORT.AZ/ В подвергшийся обстрелу со стороны армянских вооруженных подразделений комбайн попало 11 пуль.

    Как сообщает карабахское бюро Report, утром 29 мая подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении оккупированного села Горган Физулинского района, нарушили режим прекращения огня. В это время подвергся обстрелу выполнявший сельскохозяйственные работы на посевном участке комбайн, управляемый жителем села Абдулрахманлы Талехом Кямандар оглу Гасановым.

    Пострадавших нет, однако нанесен ущерб сельскохозяйственной технике.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi