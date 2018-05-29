В подвергшийся обстрелу со стороны армян комбайн попало 11 пуль - ВИДЕО

© Report

Физули. 29 мая. REPORT.AZ/ В подвергшийся обстрелу со стороны армянских вооруженных подразделений комбайн попало 11 пуль.

Как сообщает карабахское бюро Report, утром 29 мая подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении оккупированного села Горган Физулинского района, нарушили режим прекращения огня. В это время подвергся обстрелу выполнявший сельскохозяйственные работы на посевном участке комбайн, управляемый жителем села Абдулрахманлы Талехом Кямандар оглу Гасановым.

Пострадавших нет, однако нанесен ущерб сельскохозяйственной технике.